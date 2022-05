Kuningatar Elisabetin nopeasti heikentynyt terveys vaikeuttaa tehtävien hoitoa – sijaisista on pula skandaaliprinssien takia

70 vuotta kestäneellä hallitsijakaudellaan hän on aiemmin jättänyt avajaisistunnon väliin vain kaksi kertaa, molemmilla kerroilla raskauden vuoksi.

Hovi kertoi kuningattaren peruneen osallistumisensa vastentahtoisesti lääkärien suosituksesta ajoittaisten liikkumisvaikeuksien vuoksi. Samaa perustelua hovi on käyttänyt jo useita kertoja, mutta tarkkaa syytä liikkumisvaikeuksiin ei ole kerrottu.

Pääsiäisenä kuningatar jäi pois jumalanpalveluksista, joihin hän on osallistunut joka vuosi. Jokin aika sitten hovi tiedotti, ettei kuningatar emännöi tänä kesänä perinteisiä puutarhajuhlia.

Kuningatar on viime syksystä lähtien turvautunut usein kävelykeppiin ja prinssi Philipin muistojumalanpalveluksessa maaliskuussa hän nojasi kävellessään poikansa prinssi Andrew'n käsivarteen.

Päätöksiä tehdään tilaisuus kerrallaan

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maaliskuinen muistojumalanpalvelus Lontoon Westminster Abbeyssa on ainoa kuninkaallisten residenssien ulkopuolella järjestetty julkinen tilaisuus, johon kuningatar on tänä vuonna osallistunut.

Viime syksystä alkaen kuningattaren on ilmoitettu tarvitsevan aikaa levätä, hänen jäämisestään pois tilaisuuksista on kerrottu vasta viime hetkillä ja hän on hyödyntänyt tehtäviensä hoidossa yhä useammin etäyhteyksiä. Etäyhteyksiin viitaten I-sanomalehti otsikoi keskiviikkona kuningattaresta tulevan maailman ensimmäinen Zoom-monarkki.