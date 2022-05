Sammakot voi tunnistaa äänestä ja 4 muuta hauskaa faktaa keväisistä kurnuttajista

1. Sammakon silmät auttavat nielemisessä

Sammakon silmät sijaitsevat korkealla päälaella pään molemmin puolin, ja näkökenttä on tämän vuoksi hyvin laaja. Sammakko näkee eteen, sivuille ja jopa taakse.

Tämä on hyvin tärkeää eläimelle, joka ei pysty kääntämään päätään.

Sammakko ei pysty kääntämään päätään ja siksi näkökentän laajuus on tärkeä

Niiden silmissä on samanlainen valoa heijastava alue silmän verkkokalvolla kuin kissoilla, ja tämä näkyy usein valokuvissa tai taskulampun valossa heijastuksena.

Sammakko käyttää silmiä erikoisella tavalla apuna myös nielaistessaan. Kun saalis on suussa, silmät painuvat sisään ja auttavat saaliin nielaisemisessa.

Sammakon kieli on suun etuosassa eikä siitä ole tässä apua. Ötökkä niellään kokonaisena eikä sammakko paloittele sitä pienillä hampaillaan.

2. Sammakon ääni on hyvä tuntomerkki

Kullakin sammakolla on yksilöllinen ääni, josta lajin erottaa helposti.

Viitasammakon ääni on pulputtava, ruskosammakon hyrisevän kurnuttava ja rupikonnan näihin kahteen verrattuna jotenkin karkea.

Sammakoilla on yksilöllinen ääni

3. Sammakot ovat paikkauskollisia

Sammakot palaavat mielellään vuodesta toiseen samalle kutupaikalle, jos se vain on olemassa. Tosin ympäristömuutoksen, rakentamisen ja maanmuokkauksen vuoksi taajama-alueiden sammakot joutuvat kuitenkin usein etsimään uusia kutupaikkoja.

Tutkimusten mukaan vajaa kolmannes sammakoista palasi samaan paikkaan kutemaan. Määrä on iso, sillä talvikuolleisuus vaikuttaa paluumääriin.

4. Sammakot uivat sammakkoa, mutta mahtiräpylöillä

Sammakon, kuten tässä rupikonnan, uintisuoritus on ihmisille mahdoton

Esimerkiksi pikkuvihersammakko etenee yhdellä potkulla vaivattomasti yli puolikin metriä, mutta ihmiselle suhteellisesti vastaava suoritus on mahdoton.

5. Kutuaika on totista sylipainia

Sammakkolampien ja ojien keväinen kuhina on hauskaa seurattavaa, mutta sammakoilla on kaikki pelissä. Koska koiraita on enemmän kuin naaraita, jokainen koiras yrittää parhaansa mukaan kavuta naaraan selkään.