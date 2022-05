Näin sinä voit varautua mahdollisen Nato-jäsenyyden aiheuttamiin kyberuhkiin – tässä jutussa listaamme kuusi tapaa

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Sauli Pahlmanin mukaan on mahdollista, että Suomeen kohdistuvien kyberuhkien määrä kasvaa Venäjän taholta mahdollisen Nato-jäsenyyden edetessä.

– Se on hyvin mahdollista, kun opimme siitä, mitä historiassa on tapahtunut, Pahlman totesi tänään torstaina Traficomin kyberuhkia käsittelevässä infotilaisuudessa.

Tänä keväänä Ukraina on ollut Venäjän kyberhyökkäysten koelaboratoriona.

Palvelunestohyökkäys kaataa nettipalvelut

Traficomin mukaan eniten kyberhyökkäyksiä on Ukrainassa kohdistunut finanssi-, teleliikenne-, ohjelmisto-, energia- ja terveydenhuoltoaloihin. Lisäksi hyökkäyksiä on kohdistunut muun muassa vesihuoltoon, kauppaan ja jakeluun sekä media-alaan.

Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut myös Suomessa jo vuodesta 2019 saakka riippumatta maailman geopoliittisista tilanteista, ja viranomaiset sekä yritykset ovat varautuneet hyökkäyksiin.

Tämän kevään aikana Suomessa on kuitenkin tapahtunut muutamia harvinaislaatuisia palvelunestohyökkäyksiä valtionhallinnon nettisivustoihin. Palvelunestohyökkäyksessä yrityksen tai organisaation julkiseen verkkosivustoon kohdistetaan niin paljon kuormitusta, että sen verkko kaatuu. Lisäksi Suomessa on havaittu gps-häirintää.

Varaudu uhkiin näin

– Olisi hyvä olla useamman kuin yhden pankin sähköinen tunnistautuminen käytössä. Toinen keino on puhelinoperaattoreiden tarjoama mobiilivarmennin, joka on rakennettu sim-korttiin. Sen voi aktivoida operaattorilla. Sillä voi tunnistautua palveluihin ja viranomaisten järjestelmiin, kertoo finanssialan erityisasiantuntija Jussi Leskinen Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta.

– Lisäksi on henkilökortin kansalaisvarmenne. Se vaatii kortinlukijan ja -ohjelmiston, johon henkilökortti laitetaan. Näiden avulla pystyy myös kirjautumaan viranomaisten järjestelmiin, Leskinen lisää.

– Maksukorttien toimimattomuuteen voi varautua siten, että käteistä rahaa on aina mukana. Ei kuitenkaan kannata rynnätä tyhjentämään käteisautomaatteja. Kotona voi pitää muutaman päivän välttämättömät menot, kuten päivittäistavarakaupan ostokset ja apteekkituotteet, kattavan summan. Lähtökohtaisesti omat varat ovat kuitenkin paremmassa turvassa pankkitilillä kuin kotona, Aro sanoo.

– Kortti voi lakata toimimasta monesta syystä ilman suurta kriisiä. Voi olla, että sähköt tai maksukortin lukija eivät toimi lähikaupassa, tai pankilla on ongelmia korttimaksun varmentamisessa, tai ihminen vain kadottaa pankkikortin. Minulla on kahden pankin kortit ja lisäksi käteistä, Leskinen kertoo.

Leskisen mukaan ei ole kovin todennäköistä, että palvelunestohyökkäyksellä saadaan aikaan sähkökatkoja Suomessa, koska yhtiöillä on hyvä valmiustaso niiden torjumiseen. Tämäkään ei ole silti täysin poissuljettu uhkakuva. Sähkökatkoja sattuu joka tapauksessa muistakin syistä, ja ne voivat kaataa myös nettiyhteyksiä, kun tukiasemien varavirta on loppunut. Silloin mobiilinettikään ei toimi.

– Minulla on netti kaapelin ja puhelimen kautta. Jos kaapeli katkeaa, voin siirtyä puhelimen nettiin. Perheessä on hyvä olla useampi kuin yksi puhelinliittymä. Jos yhdellä operaattorilla on ongelmia, toinen saattaa toimia. Myös työpuhelimella voi olla toinen operaattori, Leskinen sanoo.