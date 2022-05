Työsuhdepyörät yleistyvät vauhdilla – Pyöräliiton arvion mukaan niitä on loppuvuodesta jopa 40 000

Jo 15 000 suomalaista on tarttunut työsuhdepyörää sarvista. Yksi heistä on joensuulainen Sami Vartiainen .

– Työmatka on noin kolme kilometriä ja siitä ylöspäin, riippuu reittivalinnasta. Ajan pääasiassa maastossa, polkuja ja jonkin verran harrastan kilpailumielessäkin. Pyörä on siihen käyttöön hankittu.

Verottajan tilastot paljastavat trendin

– Odotuksemme on, että työsuhdepyöräilijöitä on Suomessa loppuvuodesta 25 000–40 000, toteaa Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen .

Työnantajia mukana yli 3000

Eskelisen mukaan yliopistolla on nyt 64 työsuhdepyörää. Mutta pyöriä on tilattu 140, joten osa vielä odottaa kulkupeliään.

Työsuhdepyörä hankitaan usein “kaikilla herkuilla”

Kasvua jarruttavat pyöräpula ja “ymmärryksen puute”

– Palkansaaja ja työnantaja eivät aina ymmärrä, mistä on kyse ja mikä edun arvo on. Laskeminen on hankalaa, koska muuttujia on paljon, mutta useimmissa tapauksissa työsuhdepyörästä on etua, Matti Koistinen vakuuttaa.