29-vuotias Henna asuu Espoossa ja on töissä kaupallisen alan tuotepäällikkönä. Hänelle katsekontakti ei tunnu luontevalta, koska Henna on autismikirjolla. Henna esiintyy jutussa vain etunimellään, koska ei ole töissään kertonut diagnoosistaan, ja häntä jännittää muiden reaktio.

Monet autismikirjon ihmiset puhuvat kuitenkin mieluummin ominaisuudesta kuin häiriöstä: he eivät halua lukea sitä oireeksi, joka pitäisi parantaa.

Suomessa on laskentatavasta riippuen noin 55 000–140 000 autismikirjon ihmistä, joista jokaisella erityispiirteet näyttäytyvät omalla tavallaan.

Erityisesti naisilla autismia on pitkään alidiagnisoitu osin siksi, että monet esittävät niin hyvin katsovansa silmiin. Katsekontaktista ei muutenkaan voi yksinään päätellä, sijoittuuko ihminen autismikirjolle.

Hennalla tunne vaihtelee tilanteesta riippuen: oman puolison kanssa suhde on jo valmiiksi intiimi, joten katse voi tuntua hyvältä.

– Kun keskustelussa on flow päällä ja väitellään intensiivisesti esimerkiksi politiikasta, toinen voi odottaa tiukkaa katsekontaktia. Se, yhdistettynä vaikka baarin hälyyn, on liikaa.

Hennan työhön kuuluu paljon palavereja. Etätöiden aikaan työ on ollut paljon helpompaa, kun Hennan ei ole tarvinnut katsoa ketään jatkuvasti suoraan.

– Minulla on läppärillä erillinen näyttö, jota katson enkä sitä kameraa.

Äitiä ohjattiin treenaamaan katsekontaktia lapsensa kanssa

Katsekontakti on osa laajempaa keskustelua siitä, miten paljon autismikirjoon kuuluvan ihmisen on hyvä oppia niin sanotusti “ maskaamaan ” eli piilottamaan itselleen tyypillistä käytöstä sulautuakseen yhteiskuntaan.

– Netistä luin, että katse voi tuntua jopa fyysisenä kipuna. Jotkut sanoivat, että eivät pysty kuuntelemaan, jos katsovat silmiin, että se on joko tai, Pohju-Kerttula sanoo.

Pohju-Kerttula kysyi Kymenlaakson keskussairaalan lastenneurologian osastolla mahdollisesta kivusta ja siitä, ovatko harjoitukset todella tarpeellisia. Asiaa perusteltiin sillä, että tässä yhteiskunnassa katsekontakti on normi, ja ihmiset ovat tottuneet siihen, että katsotaan silmiin.

Nyt Jaakko on kuusivuotias, ja Pohju-Kerttula on huomannut, että poika on oppinut katsomaan ohi silmistä ripsiin tai kulmakarvoihin. Äiti tietää, että lapsi kuuntelee ja ymmärtää silloinkin, kun vaikuttaa puuhailevan omiaan.