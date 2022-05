Valtakunnallinen korruptiovyyhti paljastui: virkamiehet eri puolella Suomea ottivat siivousalan yritykseltä vuosia vastaan perusteettomia lahjoja

Poliisi on saanut lähes valmiiksi laajan esitutkinnan valtakunnallisesta korruptiorikoksesta . Teollisuuskemikaaleja ja siivousaineita myyneen yrityksen epäillään antaneen perusteettomia lahjoja henkilöille, jotka ovat tehneet hankintoja eri yritysten ja yhteisöjen puolesta.

Yhteensä yrityksellä on tuhansia asiakkaita eri puolella Suomea. Poliisin mukaan rikoksesta epäiltyjen joukossa on työntekijöitä, yritysten johtoa ja virkamiehiä.

Virkamiehistä suurin osa on työskennellyt kunnissa tai sairaanhoitopiirissä. Epäiltynä on myös neljä seurakunnan virkamiestä ja yksi valtion hallinnon virkamies.

Yritys on poliisin käsityksen mukaan käyttänyt lahjahankintoihin toimintansa aikana yli kaksi miljoonaa euroa.

Yrityksen mukaan kyse on ollut sallituista tilaajalahjoista

Rikosnimikkeet vaihtelevat poliisin mukaan perusmuotoisista lahjusrikoksista törkeisiin tekomuotoihin. Muiden kuin virkamiesten kohdalla kyse on lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa tai sen törkeästä tekomuodosta.

Esitutkinta on kohdentunut lopulta noin 180 tapaukseen, joissa rikoksesta epäiltynä on kuultu 180 henkilöä. Syyteharkintaan on siirtynyt noin 80 tapausta. Tapauksen selvittämiseen ovat osallistuneet kaikki poliisilaitokset.