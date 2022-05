"Koronakuolleisuuden voimakas kasvu jäänyt pimentoon", sanoo HUSin Lasse Lehtonen – Suomi saattaa tätä menoa kiilata Ruotsin ohi

– Kuolleisuuden voimakas kasvu on jäänyt vähän pimentoon. Toivoisin aktiivisempaa tilannekuvan seurantaa ja tilanteeseen puuttumista. Jos kuolleiden määrä pysyy tällä tasolla, se on aikamoinen katastrofi, Lehtonen sanoo.

Kevään aikana koronaan on menehtynyt jopa yli 200 henkilöä viikossa. Esimerkiksi 18.4.–1.5. koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia kirjattiin THL:n rekistereihin peräti 474 kappaletta. Huomioitavaa asiassa kuitenkin on, että THL laskee koronakuolemiksi menehtymiset, jotka ovat tapahtuneet 30 päivän sisällä positiivisesta koronatestistä eli henkilö voinut kuolla myös muusta syystä.

Kaksi kertaa asukasmäärältään suuremmassa naapurimaassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin noin 19 000 ihmistä. Ruotsissa kuolleisuus tautiin on ollut viime kuukausina laskussa, kun taas Suomessa suuri osa koronakuolemista on tapahtunut tämän vuoden puolella ja tahti on kiihtynyt kesää kohti mentäessä.