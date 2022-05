Ilmaisia Nato-lounaita ei ole: Suomi saa Nato-jäsenyydesta turvaa, mutta antaa vastalahjaksi kovaa puolustuskykyä – katso 5 faktaa

Naton aivan yhtä tärkeä olemassaolon peruste on nimenomaan pelotevaikutus. Yhdysvaltojen, Britannian, Ranskan ja 27 muun maan kyky torjua hyökkäys on niin uskottava, ettei turvatakuita ole kertaakaan jouduttu käyttämään minkään valtion tekemää hyökkäystä vastaan.

Suomi tarjoaa: Järeät sotavoimat ja aseet, joista on apua myös muille

Suomi täyttää Naton artikla kolmosen selkeästi. Se on ehto siitä, että jäsenmaa kykenee puolustamaan maataan. Itse asiassa Suomen puolustuskyky ja -tahto on sen verran korkea, että Suomen sota- ja asevoimista on tarvittaessa apua myös Nato-naapurimaille, kuten Virolle tai Latvialle. Se on mahdollista myös muille Pohjoismaillekin, jos Suomeen ei kohdistu merkittävää uhkaa, ja valtiojohto niin päättää.

Jarmo Lindberg luettelee: Suomen sodanajan vahvuus on suurempi kuin muilla Pohjoismailla yhteensä: noin 280 000, sotilaskoulutuksen saaneita on noin 900 000.

– Se mahdollistaa laajan alueen puolustamisen ja pitkäaikaisen taistelun.

Eikä tässä läheskään kaikki. Suomella on Puolan ohella Euroopan suurin kenttätykistö. Pitkän kantaman täsmäaseita löytyy kaikissa puolustushaaroissa eli maa-, meri- ja ilmavoimissa. Joulukuussa tehtiin ostopäätös 64 uudesta F-35-hävittäjästä.

Kaiken kaikkiaan Suomen puolustukseen käyttämät rahat täyttävät lähitulevaisuudessa selkeästi Naton rajan, joka on kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.