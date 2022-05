Työriidan sovinto kaatui hoitajiin, nyt koko kunta-alaa piinaa epätietoisuus: "Ajattelin, että tämä menee sukkana läpi", sanoo Johanna Kämäräinen

Tunnelma on epätietoinen ja odottava. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Pitkän työtaistelukevään päätteeksi jatko on siis yhä monella tapaa auki. Kunta-alan muut toimijat voivat esimerkiksi tehdä alakohtaisia sopimuksia tai odotella hoitajien kiistan ratkeamista.

– Tämän kanssa voitaisiin elää. Se on kompromissi, mutta tyydyttävä, Kämäräinen sanoo.

Palkkaohjelma oli tärkeintä opettajille

– Siellä oli varmasti kaikille liitoille vaikeita paloja nieltäväksi. Täydellistä voittoa ei neuvotteluissa saada. Oma ajatus oli, että ehdotus on hyväksyttävissä, koska palkkaohjelma oli mukana, Valkama toteaa.

– Kannatti olla lakossa. Prosenttikorotuskin on hyvä. Lisäksi se on sidottu yksityisten keskeisten alojen sopimuksiin. Sitä ei ole päätetty ennakkoon, mikä on hyvä lisä, Johanna Kämäräinen sanoo.