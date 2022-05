Tutkimus: Lähiliikuntapaikat ovat rakkaita suomalaisille – polkujuoksu, suppailu ja frisbeegolf ovat nousussa, uinti ja geokätkeily laskussa

Ulkona liikkuminen on säilynyt tärkeänä osana suomalaista elämäntapaa, selviää Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen toteuttamasta tuoreesta ulkoilututkimuksesta. Monilta osin ulkoilu on jopa lisääntynyt merkittävästi.

Monet uudet trendilajit ovat nousseet merkittäviksi aktiviteettilajeiksi. Esimerkiksi lähes viidennes kertoo harrastavansa frisbeegolfia, joka on erityisesti nuorten suosiossa.

Maastopyöräilyä harrastaa nyt 12 prosenttia suomalaisista. 20 vuoden aikana maastopyöräilyn suosio on reilusti yli kaksinkertaistunut. Laji on myös saanut ihmiset lähtemään kauemmas lähipiiristä esimerkiksi Lapin tuntureihin, joissa maastopyöräilyn eri muodoista on tullut tärkeä kesämatkailun vetovoimatekijä.