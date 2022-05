Hoitajien palkkakuiteissa yllätys – Porin perusturva maksoi ylitöistä liikaa korvauksia, jotka peritään nyt parin päivän varoitusajalla takaisin

– Tilanne on päässyt syntymään siitä, että työvuorojen toteutumalistojen ylityöt ovat siirtyneet palkanlaskenta-aineistoon väärin. Takaisinperintä kohdistuu siis ylitöihin yleensä, eikä välttämättä suoraan koronatöiden korvauksiin. Virheen taustalla on kuitenkin se, että ylitöitä maksetaan tällä hetkellä useamman eri palkkalajin pohjalta, joissa yksi on koronatöihin liittyvä palkkalaji. Tämä on kasvattanut palkka-aineiston virheherkkyyttä, Porin kaupungin palvelusuhdepäällikkö Taru Smolander kertoo.