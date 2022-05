Pelastavatko sähkölentokoneet pienet maakuntakentät? Mikkelin kentän pelastukseksi ehdotetaan reittejä Pohjoismaiden pääkaupunkeihin

Suomen pienten lentokenttien tulevaisuus ei näytä kovin ruusuiselta. Maakuntakenttien yhteyksiä Helsinki-Vantaalle on karsittu korona-aikana, eivätkä lyhyet kotimaan lennot ole ilmastosyistäkään järkeviä.

Mikkelin lentokentältä loppuivat lennot jo 17 vuotta sitten. Sen jälkeen kenttä on ollut lähinnä Maavoimien esikunnan käytössä. Liikenne lisääntynee, jos Suomi liittyy Natoon.

Sähkökoneella Pohjoismaihin

Kumpusalon mukaan Mikkeliin on turha havitella Helsingin lentoja, sillä pääkaupunkiin pääsee junalla ja bussillakin. Sen sijaan kiikarissa voisivat olla Pohjois-Euroopan lentoyhteydet.

Kumpusalo mainitsee ruotsalaisen Heart Aerospacen suunnitteleman 19-paikkaisen ES-19-koneen. Finnair on jo tehnyt aiesopimuksen 20 koneen hankkimisesta . Kaupallisen liikenteen koneella on tarkoitus alkaa vuonna 2026.

– Vielä tässä vaiheessa puhutaan kerosiinikoneista, mutta SAF eli kestävät lentopolttoaineet ovat ilmailualalla kova juttu. Kun sähkölentokoneiden kehitys valmistuu, niin alkaa olla realistista odottaa, että me nähdään myös sähkölentokoneita reiteillä, Kumpusalo sanoo.

Sähkökoneisiin valmistaudutaan myös muilla pienillä kentillä

Suomessa on neljä yksityisiä lentokenttää: Mikkeli, Lappeenranta, Seinäjoki ja Enontekiö. Muut 20 kenttää kuuluvat Finavian verkostoon.

Ryanair on lentänyt Lappeenrannasta parin vuoden ajan Keski- ja Etelä-Euroopan kohteisiin. Enontekiöllä taas aiotaan testata Pohjoiskalotin sisäisiä lentoja : ensi syksynä kokeillaan lentää Rovaniemeltä Enontekiön kautta Tromssaan.

Näilläkin kentillä katse on kohdistettu tulevaisuuden lentomatkustamiseen.

– Lapin poikittaisreittiliikenne on suunniteltu niin, että se on mahdollista operoida sähkölentokoneilla. Enontekiöltä pisin lentoetäisyys on noin 300 kilometriä, ja siihen sähkölentokoneen kantama riittää hyvin, sanoo lentoaseman toimitusjohtaja Marko Halla Ylen haastattelussa.