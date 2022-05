"Odotan turhaan" – työtön Jouni Lappalainen, 25, kertoo, miltä tuntuu, kun työpaikoista ei kuulu enää mitään

Lappalaisella on viiden vuoden työkokemus metallialalta. Hän valmistui vuonna 2015 koneistajaksi.

Lappalainen ehti työskennellä useammassa metallialan työpaikassa, kunnes jäi työttömäksi viime lokakuussa. Hän on tämän jälkeen hakenut töitä pääasiassa metallialalta. Lisäksi hän on laittanut hakemuksen yhteen betonialan ja yhteen puualan paikkaan, mistä hänellä ei ole kokemusta.

– Ärsyttäähän se, kun joudun olemaan koko ajan puhelimen äärellä, että soittavatko he ja odotan turhaan. Minulle on monesti käynyt niin. Voisivat edes ilmoittaa, että olenko päässyt paikkaan vai en.

Yle kysyi ihmisiltä kokemuksia siitä, millaista työn hakeminen nyt on. Vastauksia tuli 102. Osa vastaajista jakoi Lappalaisen kokemuksen siitä, että työpaikoista ei ilmoiteta mitään. Näin kuvailee 22-vuotias mies:

Kuukausi sitten olin työhaastattelussa oman kunnan puistotyötekijäksi. Haastattelija lupasi lähettää vastauksen seuraavana päivänä. Siitä on kuukausi. Lisää motivaatiota. Mies, 22 vuotta

Työn hakemisesta tullut monelle vaikeaa

Tuoreen SAK:n tutkimuksen mukaan työn hakemisesta on tullut monelle työntekijälle liian vaikeaa. (siirryt toiseen palveluun) Työpaikkailmoitusten vaatimukset ovat epärealistisia ja samaan aikaan työpaikkailmoitus voi olla vaikeasti tulkittava.

– Tuntuu, että he ovat nostaneet kokemusrimaa. He haluavat työtehtävään vieläkin kokeneemman ihmisen kuin mitä olen.

Työnhaku on nykyään mahdotonta. Työnhakuilmoituksissa haetaan superihmisiä, ei tavallisia ihmisiä. Ei tule haastattelukutsuja saati edes hylkäämiskirjeitä, että miksi ei tullut valituksi. Nainen, 27 vuotta

Työpaikkoja ei riitä

Työnhakurintamalla on tapahtunut muutoksia.

Uusi työnhakumalli astui voimaan maanantaina 2. toukokuuta. Hakijan on jatkossa haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa ja tapaamisia TE-toimiston virkailijan kanssa on jopa kahden viikon välein.

Aikaisemmin Ylellä kerrottiin, että osaa asiakkaista työnhakuvelvoitteet huolestuttavat, pelottavat ja jännittävät. Välillä asiakkaat ovat myös ihmetelleet, miten he löytävät joka kuukausi neljä avoinna olevaa työpaikkaa.

Jouni Lappalainen on hakenut tänä keväänä seitsemään työpaikkaan. Nämä ovat sijainneet Kaavilla ja muilla Pohjois-Savon alueilla.

Hyvien hakukohteiden löytäminen on vaikeaa, kun paikkakunnalta löytyy rajallinen määrä firmoja, jotka voisivat tarvita osaamistani. Helppoa, jos mietitään vain TE-palveluiden asettaman määrän täyttämistä laittamalla yhdestä kolmeen identtistä avointa hakemusta paikallisiin firmoihin tai yhdistyksiin sen jälkeen kun on tehnyt vähintään yhden kunnolla. Mies, 32 vuotta

Lappalainen oli työtön myös vuonna 2016. Silloin TE-toimistosta otettiin yhteyttä kerran puolessa vuodessa. Tänä keväänä puheluita on tullut hänelle 4–5.

– Tavallaan se on ihan hyvä ja toisaalta se ei oikein edistä asioita sen enempää. Itse olen kuitenkin yrittänyt hakea töitä. He vain kyselevät, mikä tilanne minulla nyt on.