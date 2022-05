Tutkijat löysivät Helsingin kaupunkisiileiltä antibiootille vastustuskykyisen sairaalabakteerin

Helsinkiläisistä kaupunkisiileistä on löydetty eurooppalaisissa sairaaloissa kiertävää MRSA-bakteeria. Tutkijat testasivat yhteensä 115 siilin näytteitä, jotka olivat peräisin Helsingin Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalaan tuoduista luonnonvaraisista siileistä.

– Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että esimerkiksi muissa pohjoismaissa siileiltä on löytynyt tällaisia moniresistenttejä bakteereja. Halusimme kartoittaa, mikä on tilanne täällä Suomessa, sanoo väitökirjatutkija Venla Johansson Helsingin yliopistosta.