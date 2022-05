Tutkivat toimittajat: Venäjän sotilaat ja vakoojat arvostelevat Putinia, koska he haluaisivat laajentaa sotaa

Venäjän armeijan ja turvallisuuspalveluiden riveissä on tyytymättömyyttä presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Sotilaat ja agentit haluaisivat laajentaa Ukrainan sotaa entisestään.

Näin kertovat Ylen haastattelussa venäläiset tutkivat toimittajat Andrei Soldatov ja Irina Borogan , joilla on laajasti lähteitä Venäjän turvallisuuskoneistossa.

He eivät syytä tästä omia virheitään vaan sitä, että Venäjän asevoimat joutuvat sotimaan rauhanajan joukoilla. Vastassa on täysin mobilisoitu ja lännestä yhä uusia aselasteja saavaa Ukrainan armeija, joka on nyt saanut rintamalle enemmän joukkoja kuin vastapuoli.