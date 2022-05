Sri Lankan talousromahduksen aiheuttamat väkivaltaisuudet ovat vaatineet ainakin yhdeksän henkeä – keskuspankin tuore johtaja uhkaa erota

Sri Lankan valtion talouskriisi on ajanut maan tilaan, jossa armeija partioi pääkaupungin Colombon kaduilla ja entinen pääministeri Mahinda Rajapaksa on siirretty turvaan laivaston tukikohtaan. Tilanne on niin kaaottinen, että keskiviikkona keskuspankin johtaja P. Nandalal Weerasinghe uhkasi erota, ellei poliittista tilannetta saada rauhoitettua.