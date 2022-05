Niinistö ja Marin kertovat tänään Nato-kantansa – pohjolasta erityistä vastuuta kantava Britannia vahvisti vielä eilen turvaverkkoa

– Tässä vaiheessa vain poliittinen tahdonilmaus on olennainen asia. Perusteita ja tilannekuvaa on jo käsitelty.

Britannia antoi viime hetken vahvistusta

Naton perustamisesta lähtien pohjoinen alue on ollut Britannialle tärkeä. Aunesluoman mukaan Naton sisäisessä puolustussuunnittelussa pohjola on Britannian vastuualuetta, koska sotilasliiton muista merkittävistä maista Saksan turvallisuuspolitiikka on pidäkkeistä, Ranska katsoo Välimerelle, eikä Yhdysvallat voi olla kaikkialla.

– Britannialla on ollut keskeinen rooli Pohjoismaiden, erityisesti Norjan, Tanskan ja Islannin puolustuksen osalta. Yhdysvalloilla on oma roolinsa, mutta Britannia on alueellinen voimatekijä ja sillä on myös pysyvä kiinnostus Pohjois-Atlantin ja Itämeren alueeseen.