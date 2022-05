Tärkein turvatakuu on Suomen omat puolustusvoimat ja kumppaneiden turva-apu, sanoo ulkoministeri Haavisto

Nato-prosessin aikana Suomen paras turvatakuu on omat puolustusvoimat, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Haaviston mukaan maan oma puolustus on ollut lähtökohta jo ennen Nato-jäsenyysasiaa, ja se on lähtökohta myös puolustusliitossa.