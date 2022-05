The Rasmus unohti tehdä Euroviisujen kotiläksyt, ja yhdet treenit päätyivät katastrofiin: “Nyt me tiedämme, mitä me teemme”

– Meidän treenimme ovat olleet vähän takkuisia. Tokat treenit olivat ihan hirveät. Katastrofi suorastaan. Mutta nyt on levollinen olo. Nyt me tiedämme, mitä me teemme, sanoo laulaja Lauri Ylönen .

The Rasmus -yhtyeen mukaan tärkeintä viisulavalle esiintymään mentäessä on itsevarma fiilis.

Illan ensimmäisen esiintyjän paikka haastaa The Rasmuksen

The Rasmus on Euroviisujen toisen semifinaalin ensimmäinen esiintyjä. Show'n avaajan paikka ei ole helppo. Yhtye pyrkii kuitenkin ajattelemaan asiaa positiiviselta kannalta.

– Ei meitä varmaan ole sattumalta otettu ekaksi. Ei sitä ole arvottu. On ajateltu enemmänkin, että meillä on energinen show ja sillä lähdetään hyvin käyntiin.

– Kokisin aika haastavaksi katsoa kaikki muut esitykset ja imeytyä niihin maailmoihin ja palauttaa sitten omaan. On kiitollinen paikka olla lavan takana ja vain oma esitys on edessä.

The Rasmuksen Lauri Ylönen ei ota paineita siitä, jos saattuu viisuesityksessä vahingossa kaatumaan. – Mä keskityn siihen, että laulan hyvin. Se on paljon tärkeämpää.

"Euroviisut on mieletön juttu"

The Rasmus on kerännyt kosolti huomiota Torinon Euroviisuissa, sillä yhtye on tunnetuin esiintyjä laulukilpailussa. Bändillä on edelleen paljon faneja, ja monet muistavat In the shadows -jättihitin vuosien takaa.