Venäjän tankeista löydetty astianpesukoneista peräisin olevia siruja, väittää Ukraina – neljä keskeistä uutista illalta ja yöltä

Kaikki siviilit "todennäköisesti" saatu evakuoitua Azovstalin tehtaalta

Mariupolissa Azovstalin tehtaalta on todennäköisesti saatu evakuoitua kaikki siviilit, sanoo Azovin pataljoonaan kapteeni Svyatoslav Palamar amerikkalaiselle CNN-uutiskanavalle (siirryt toiseen palveluun) . Kapteenin mukaan aivan täyttä varmuutta asiasta ei ole, sillä ukrainalaissotilaat eivät ole päässet tarkastamaan kaikkia valtavan tehdasalueen sokkeloita Venäjän jatkuvien iskujen vuoksi.

Ukraina on ehdottanut Venäjälle, että haavoittuneet ukrainalaiset taistelijat voitaisiin vaihtaa venäläisiin sotavankeihin. Ehdotuksesta kertoi keskiviikkona Ukrainan apulaispääministeri Irina Vereschuk .

Venäjä: Venäläissiviili kuoli Ukrainan iskussa

Venäjän viranomaisten mukaan venäläissiviili on kuollut Ukrainan iskussa Belgorodin alueella. Lisäksi iskussa kerrotaan haavoittuneen kuusi muuta ihmistä. Asiasta uutisoi CNN (siirryt toiseen palveluun) ja the New York Times (siirryt toiseen palveluun).