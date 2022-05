Pohjois-Korea vahvisti ensimmäistä kertaa virallisesti koronatartunnan – koko maa koronasulkuun, tarkka tilannekuva epäselvä

Pohjois-Korea on vahvistanut maan ensimmäisen koronatartunnan ja julistanut vakavan kansallisen hätätilan. Asiasta kertoo valtiollinen media, jonka mukaan pääkaupungissa Pjongjangissa on havaittu koronaviruksen omikronmuunnosta.

25 miljoonan asukkaan maa on tiettävästi kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille on tarjonnut niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjäkin.