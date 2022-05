Saako oppilasta kutsua kullanmuruksi? Opettajan ja oppilaan välinen sanasota voi johtaa jopa oikeuskäsittelyyn

Oppilas reagoi opettajan toimintaan kysymällä, ymmärsikö tämä juuri syyllistyneensä laittomaan uhkaukseen ja kajonneensa oppilaan koskemattomuuteen. Lisäksi oppilas kysyi opettajalta, tiesikö tämä, kuka hänen isänsä on.

– Olin vain, että hei, minulla on asiaa. En missään nimessä olisi voinut aiheuttaa hänelle kipua. Emmehän me opettajat mitään väkivaltaisia olla, opettaja kertoi oikeudessa Kouvolan Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Oikeuden mukaan oppilaan reaktio ei myöskään viitannut pelkoon vaan pikemminkin siihen, että hän on halunnut tuoda julki muun muassa opettajalle mahdollisesti koituvia vakavia seurauksia. Se kuitenkin totesi, että opettajan heitto oli asiaton ja kouluympäristöön sopimaton.

Valtaosa rikosilmoituksista on aiheettomia

– Poliisille edenneet tapaukset ovat viime vuosien aikana lisääntyneet, mutta edelleen valtaosa rikosilmoituksista on aiheettomia eivätkä ne johda oikeusprosessiin. Selvittely kuormittaa opettajia todella paljon, sillä prosessit kestävät yleensä kuukausia tai jopa vuosia, Tuhkiainen kertoo.

Jokaisessa koulussa on oltava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Siinä on erikseen mainittava, että myös koulun aikuisen käytös voidaan kokea väkivaltaisena, kiusaamisena tai häiritsevänä.

– On kuitenkin hyvä huomioida, että nykyään sekä huoltajat että oppilaat ja opiskelijat herkästi syyttävät opettajaa koulussa ja päiväkodissa tapahtuvista häiriötilanteista, Tuhkiainen kertoo.

Opettajien valtuudet on laissa määritelty

Perusopetuslaki määrää kouluissa käytettävät kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet, ja opettaja on velvollinen puuttumaan oppilaan tai opiskelijan asiattomaan käytökseen.

Ensisijainen toimi perusopetuksessa on kasvatuskeskustelu.

– Me käymme oppilaiden kanssa läpi, millaisia seurauksia teoista tulee. Tämä auttaa, kun eteen tulee hankalia tilanteita, jotka mahdollisesti vaativat kurinpidollisia toimia.

Katja Lappi pitää myös huolen siitä, että hänen luokkansa pulpetit pysyvät puhtaina ja siisteinä. Oppilaalla on lain mukaan siivousvelvollisuus, jos hän sotkee yhteistä omaisuutta. Kotkansaaren koulussa pulpetteja on jopa hiottu.

Keskuskoulu on osa Kotkansaaren koulua, jossa vakavia sattumuksia on harvoin. Rehtori Anu Tiilikainen ei muista yhtäkään erotusta oman rehtoriuransa ajalta. Koulusta erottaminen ei Kotkassa kuuluu rehtorin toimivaltaan, vaan päätöstä varten kootaan tarvittaessa kasvatus- ja koulutuslautakunnasta kurinpitoryhmä.

Jos oppilas tai opiskelija tuo kouluun kiellettyjä esineitä tai aineita, kuten teräaseen tai alkoholia, opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa ne haltuunsa.

– Turvaamistoimia tulee meille ehkä yksi lukukaudessa, ja oppilaat ovat hyvin yhteistyökykyisiä. Jos pitää katsoa esimerkiksi reppuun, meitä on kaksi aikuista paikalla, rehtori Anu Tiilikainen kertoo.

– Puhelimen käyttö on yksi yleisimmistä asioista, joista joutuu nykyään huomauttamaan ja käymään keskusteluja. Kielenkäyttö on myös asia, josta on muistuteltava jo etukäteen, kake-opettaja Katja Lappi kertoo.