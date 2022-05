Suomen The Rasmus avaa Euroviisujen toisen semifinaalin tänään kello 22 – Seuraa myös näitä viittä maata

Suomen The Rasmus: Jezebel

Toisen semifinaalin räjäyttää käyntiin Torinon Euroviisujen tunnetuin esiintyjä The Rasmus. Bändin esityksessä on jo Uuden Musiikin Kilpailussa tutuksi tullut kelta-musta väritys, mutta animaatiot ovat vaihtuneet isoihin ilmapalloihin. The Rasmus luottaa lavalla bändimeininkiin sekä Lauri Ylösen paljaaseen ylävartaloon.

Serbian euroviisuedustaja Konstraktan esityksessä pestään käsiä. Serbia voitti Helsingissä järjestetyt euroviisut 2007. Kuva: Nathan Reinds / EBU

Serbian Konstrakta: In corpore sano

Euroviisulavalla ei ole aikaisemmin nähty käsien pesemistä. No nyt nähdään. Intensiivisesti kameraan katsova Konstrakta pesee altaassa käsiä ja ympärillä olevat taustalaulajat odottavat pyyhkeiden kanssa. Välillä taputetaan käsiä. Sanoituksissa ihmetellään Meghan Marklen puhtaiden hiusten salaisuutta, miksi naisartistien täytyy olla aina terveitä ja miksi Serbia ei tarjoa ilmaista terveydenhuoltoa artisteille. Jatkuvalla käsien pesemisellä viitataan myös kuuluisan serbitaitelija Marina Abramovićin teokseen, jossa hän kampaa vimmatusti tukkaansa ja toistaa, että taiteen ja artistin täytyy olla kauniita. Siinäpä avant gardea kerrakseen.

San Marinon viisuedustajan Archille Lauron esityksestä ei puutu vauhtia ja vaaran tuntua. Kuva: Nathan Reinds / EBU

San Marinon Archille Lauro: Stripper

San Marinon Archille Lauroa ei voi olla vertaamatta viime vuoden voittajaan Måneskiniin ja sen laulajaan. Androgyyni artisti laulaa glam rock -henkistä kappaletta ja esiintyy ihonmyötäisessä glitterasussa ja cowboy-hatussa. Rumpali ja kosketinsoittaja hoitavat osuutensa isoissa häkeissään. Esityksen lopuksi artisti hyppää ratsastamaan mekaanisen härän selkään.

Australian edustajan Sheldon Rileyn Not the Same -kappaleen tulkinnasta ei symboliikkaa puutu. Kuva: Nathan Reinds / EBU

Australian Sheldon Riley: Not the same

Tänä vuonna Euroviisuissa nähdään useita vahvasti tulkitsevia miesartisteja. Australian Sheldon Riley laulaa riipaisevasti kokemuksistaan olla autisti ja homo. Hän esiintyy valtavassa valkoisessa asussa ja hänen kasvojaan peittää pitkä kristallinaamio. Lopuksi hän paljastaa dramaattisesti kasvonsa.

Puolalais-amerikkalainen Ochman nousee viisulavalle voitettuaan Voice of Poland -laulukilpailun. Kuva: Nathan Reinds / EBU

Puolan Ochman: River

Puolan menestyminen Euroviisuissa on jäänyt vaisuksi, mutta nyt tilannetta kohentaa puolalais-amerikkalainen Ochman voimakkaalla balladilla. Puolan The Voice -kipailun voittaja on yksi tämänkertaisten viisujen parhaita laulajia. Lavalla vahvaa tulkintaa terästävät visuaaliset efektit, joissa sataa vettä ja salamoi.

Ruotsin euroviisuedustaja Cornelia Jacobs esiintyy illan semifinaalissa toiseksi viimeisenä. Kuva: Nathan Reinds / EBU

Ruotsin Cornelia Jakobs: Hold me closer

Ruotsi on perinteisesti aina yksi Euroviisujen suosikeista. Cornelia Jakobsin kappale on vahva osoitus ruotsalaisten biisinkirjoitustaidoista ja tuloksena on jälleen kerran laadukasta popmusiikkia. Jacobsin esitys viisulavalla on lähes identtinen, miten se nähtiin Melodifestivalenissa. Laulaja esiintyy paljain jaloin ja taustalla pyörii yksinkertainen iso ympyrälavaste aluksi vihreänä ja sitten punaisena. Yksinkertaisuus on in ja sen ruotsalaiset tietävät - tietenkin.

Meneekö The Rasmus finaaliin? Mikä maa on suosikkisi toisessa semifinaalissa?

Voit keskustella aiheesta 13. toukokuuta kello 23.00 asti.