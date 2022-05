Työnantajat ovat järjestäneet tuhansille armeijan käyneille vapautuksen taisteluista, jos Suomessa syttyisi sota – pyyntöjen määrä kasvussa

VR on Suomen ainoa yritys, joka hoitaa henkilöliikennettä rautateillä. Muun muassa sen takia se on huoltovarmuuskriittinen yritys, jonka toiminta on turvattava myös poikkeusoloissa. Kuvassa VR:n konduktööri Kouvolan rautatieasemalla.

Kuva: Antro Valo / Yle