Vantaan sellisurmaoikeudenkäynnissä riehuneen muoviveitsi oli viritetty vaaralliseksi – Riihimäen vankilan johtajan mukaan tilanne on ollut kriittinen

– Tiedämme, että kyseessä on muovinen veitsi, joita vangeilla on käytössä sellissään tai ylipäätään laitoksessa, kertoo Riihimäen vankilan johtaja Susanna Schugk-Laulumaa .

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa riehunut vanki on ollut Riihimäen vankilassa tutkintavankeudessa, josta hänet kuljetettiin tiistaina oikeudenkäyntiin Vantaalle.

Johtajan mukaan muovista veistä on jollakin tavalla viritetty.

– Vangit saattavat kuumentamalla terävöittää veitsiä ja tehdä siihen kahvaa, jotta he saavat siitä terävämmän ja tukevamman, jos sillä haluaisi kohdistaa toiseen ihmiseen väkivaltaa.

Vaikka veitsi oli muovia, vankilan johtajan mukaan vastaavalla esineellä on mahdollista vahingoittaa muita.

Vankilan johtajan mukaan tilanne oli tiistaina myös käräjäsalissa kriittinen, koska vankien välillä on ollut jännitteitä.

– Motiivit voivat olla erilaisia: joskus vangeilla on keskinäisiä riitoja. Joku voi tehdä sellaisen puolustaakseen itseään tai voi olla tilanteita, että vangilla on tarve etukäteen suojautua, Schugk-Laulumaa kertoo.

Vankien välillä on johtajan mukaan välillä jännitteitä.

– Tässäkin tapauksessa [Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa]oli kaksi syytettyä samassa salissa ja jännitteitä on olemassa, hän sanoo.

Vankilan johtaja ottaa täyden vastuun turvatarkastuksesta

Riihimäen vankilan johtaja Schugk-Laulumaamyöntää, että vastuu turvatarkastuksesta on vangin käräjäoikeuteen lähettävällä vankilalla.

– Jos tämä muovinen esine on ollut vangilla matkassa, me emme tiedä mihin hän on sen piilottanut, koska se ei näy metallinpaljastimessa.