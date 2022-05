Kevään hidas eteneminen koettelee jo viljelijöiden hermoja – myös kulut lisäävät painetta saada hyvä sato: "Epäonnistua ei saa"

– Kevät on edennyt hitaasti, monin paikoin pellot ovat vielä märkiä ja metsänreunat osin lumipeitteisiä. Kiirettä pelloille ei ole, sanoo Rönni.

Tilakohtaiset erot suuria

Sääolosuhteiden lisäksi maatalousyrittäjien tilanteen tekee haasteelliseksi myös maatilojen heikko taloustilanne. Kustannukset ovat nousseet huomattavasti ja tuotantopanosten saannissa on ollut ajoittain ongelmia.

– Ne, joilla on lannoitteet ja polttoaineet hankittu ennen hintojen nousua, odottavat pelloille pääsyä. Heillä, joilla on ollut ongelmia niiden hankinnassa, voi olla aika sekavat ajatukset, kun pitäisi töihin lähteä. Tilakohtaisia eroja on varmasti paljn Hämeessä niin kuin koko maassa, arvioi janakkalalainen maatalousyrittäjä Helena Halinen.