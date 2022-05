Ministeri Lindén: hoitoon pääsee jatkossa nopeammin – hoitotakuun muutokset tehdään kuitenkin portaittain

Ensi vuoden syyskuun 1. päivä alkaen perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon on päästävä 14 vuorokauden kuluessa yhteydenottamisesta. Marraskuun 1. päivä 2024ensimmäinen hoitotapahtuma on tapahduttava seitsemän vuorokauden kuluessa.

Kiireetön hoito jakautuu

Suunnitelmia on myös kritisoitu

Tuntuvasti nopeutuvaa hoitoonpääsyä on kuitenkin arvosteltu liian kunnianhimoiseksi. Kritiikin kohteeksi se on joutunut, sillä koronapandemia on pidentänyt hoitojonoja sekä henkilöstöpula on pahentunut entisestään.