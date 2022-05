Ulkomaanmatkailu on palautunut jo pandemiaa edeltävälle tasolle, sanoo TUI - moni suomalaisten suosikkikohde on luopunut koronapassin käytöstä

Koronarajoitusten lieventyminen on helpottanut matkustamista, mutta paikalliset rajoitukset on varmistettava kohdemaasta. EU:n koronatodistus on voimassa toistaiseksi kolmen rokoteannoksen jälkeen.

Kreikkaan matkustava ei tällä hetkellä tarvitse koronatodistusta. Kuva: Dimitris Tosidis / EPA