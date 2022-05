Analyysi: Presidentin ja pääministerin Nato-lausunnossa herättää huomiota kiire ja hoputus

Suomi aikoo käyttää sitä itsenäisen valtion oikeutta tehdä omat turvallisuusratkaisunsa. Venäjä on joulukuusta lähtien halunnut rajoittaa sitä.

Presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) yhteisviesti (siirryt toiseen palveluun) on lyhyt ja ytimekäs. Kevätkuukaudet on käytetty Nato-keskusteluun kotimaassa ja yhteydenpitoon Nato-maiden ja Ruotsin kanssa.

Valtiojohdon mielestä nyt on päätösten aika.

Ensi tilassa ja ripeästi

Se, mikä Niinistön ja Marinin yhteislausunnossa herättää huomiota, on kiire ja hoputus. Niinistön ja Marinin mielestä "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi". Lisäksi he toivovat, että ratkaisun tarvitsemat "kansalliset askeleet otetaan ripeästi" eli selkosuomella lähipäivien eduskuntakäsittely saisi heistä olla rivakka.