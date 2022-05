Halveksittu roskakala on hivuttautunut trendiherkuksi – särkibisnes on noussut kannattavaksi liiketoiminnaksi

Särkikalojen käyttöä on edistetty valtion tukirahoilla ja useilla kampanjoilla. Vähempiarvoisena pidetyn kalan kulutus on lähiruokabuumin siivittämänä noussut niin, että raaka-aineesta on jopa pulaa.

Särki on trendikästä, ja siitä voi taikoa todellisia herkkuja, kuten arvokkaammiksikin mielletyistä kaloista. Lahtelaisen Malskin Bistro -ravintolan kokki Jenny Tidenbergin käsissä syntyi näyttävä alkuruoka-annos viereisen Vesijärven särjestä. Kuva: Mika Moksu / Yle