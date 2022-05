Kävimme Vantaan vankilassa, jossa murhattiin nuori mies tammikuussa – tämän tapainen oli matkaselli, missä henkirikos tapahtui

– Meillä on pienelle alueelle sijoitettu vankeja, jotka ovat tehneet erilaisia rikoksia. Henkirikos oli mahdollinen, koska samaan kuuden hengen selliin oli sijoitettu useita vankeja. Se on normaali käytäntö vankiloiden matkaselleissä.

Syytetty sai pyynnöstä selliin myös tuttavansa

– Tällä hetkellä irtisanomisia ei ole, mutta turvallisuutta on täsmennetty. Poliisin esitutkinta määrittelee sen, miten tässä asiassa edetään. Myöhemmässä vaiheessa totta kai harkitaan, jos on syytä tämäntyyppisiin toimenpiteisiin ryhtyä.

Vantaan vankilassa on jo tehty toimenpiteitä vastaavan estämiseksi. Saarinen kertoo, että vankilassa on parannettu etenkin vankien riskien arviointia, kun vankeja asutetaan matkaselliin. Lisäksi vankilaan on perustettu tulo-osasto, jonne voidaan asuttaa yksittäisvankeja, kun vangilla on turvallisuusuhka tai hän tuo tällaisen asian esiin.