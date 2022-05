Yhdysvaltojen "Pahkasika"-sotilaskoneet tankataan huomenna Suomen ilmatilassa – Puolustusvoimien mukaan tapaus on historiallinen

Pääesikunta on hyväksynyt ylilennon. Vieraan valtion alus saa tulla Suomen ilmatilaan vain luvalla.

Pidemmillä siirtolennoilla on tavallista, että välissä kone tankataan ilmassa toisen maan ilmatilassa, sanoo Puolustusvoimien tiedottaja Jere Paldanius .

– Pidemmillä lennoilla ilmatankkaus on ihan tavanomaista toimintaa, se nyt vain ajoittuu tähän Suomen kohdalle. Ihan normaalia lentotoimintaan liittyvää oheistoimintaa, Paldanius kertoo.

– Käsitykseni on, että kun Suomen ilmatilassa on aiemmin ilmatankattu, se on liittynyt aina harjoituksiin, Paldanius sanoo.