Täysin uudistettu Kuopion museon vanha puoli avaa tänään ovensa – seuraa avajaispäivän tunnelmia suorana kello 10 alkaen

Museon henkilökunta vihjaa, että näyttely on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Vanhoista elementeistä näyttelyyn kuuluvat kuitenkin odotetut mammutti ja savutupa.

– Siellä on valoja ja ääntä: murisevaa karhua ja ulisevaa sutta, Wikholm kertoo.

Museon avautumista on odotettu jo pitkään, joten Wikholm ennakoi vilkasta avajaispäivää.

– Uskon, että oven takana on jonoja ennen kymmentä, hän ennustaa.

Takana on pitkä työ. Tilat on remontoitu ja näyttelyt uusittu neljän vuoden aikana. Museotilat suljettiin elokuussa 2018. Kaikkiaan näyttelyiden käsikirjoittamiseen, hankintoihin ja muuhun työhön on mennyt aikaa noin kymmenen vuotta.