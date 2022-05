Pizza-automaatit saattoivat tulla Suomeen jäädäkseen: tutkijan mielestä niissä yhdistyy uutuus, tuttuus ja instakelpoisuus

– Esimerkiksi jugurtti oli suomalaiseen ruokakulttuuriin tullessaan kulttuurisesti tuttu, koska meillä on syöty viiliä vuosisatoja. Toisaalta sen nimessä on hauskaa eksoottisuutta, Kylli vertaa.

Pizza – tai pitsa – on kaikille tuttu ja oli ehdolla jopa Suomen kansallisruuaksi, mutta automatisaatiossa on myös jotain jännittävää ja uutta. Lisäksi pizza-automaatti on hyvin someystävällinen ilmiö, mikä on sekin tärkeä piirre.