Lordi innostui The Rasmuksen biisistä: "Se on tosi kova" – uskoo kuitenkin Ukrainan vievän Euroviisujen voiton

The Rasmus tavoittelee tänä iltana pääsyä Euroviisujen finaaliin. Suomen ainoan Euroviisu-voittajan, Lordin, mielestä finaalissa on kuitenkin yksi suosikki ylitse muiden, ja se on Ukraina.

Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu uskoo, että Ukraina vie voiton lauantain viisufinaalissa, vaikka Suomella onkin kilpailussa hyvä kappale. Lordi kuvattuna Helsingin Kauppatorilla vuonna 2016. Kuva: Tiina Jutila / Yle