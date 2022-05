UPI:n johtava tutkija: Natossa Suomen on muodostettava näkemys asioihin, joihin se ei ole aiemmin ottanut kantaa

Suomen on päätettävä pian, mitä mieltä se on asioista Natossa. Keskustelu puolustusliittoon liittymisen tarpeesta kävi Ukrainan tilanteen myötä nopeasti. Seuraavaksi on keskusteltava Suomen Nato-profiilista.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu arvioi, että Suomen Nato-politiikka rakentuu maan ulkopolitiikan traditioista, turvallisuushaasteista ja maantieteellisestä asemasta.