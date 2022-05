Uusi laki tiukentaa uhanalaisen luonnon suojelua, luonnolle aiheutettuja haittoja voi vähentää ekologisella kompensaatiolla

Kokonaisuudessaan kyse on valtavasta lakipaketista, jonka edellisestä päivityksestä on aikaa jo 25 vuotta.

Uuden lakiehdotuksen pohjana on nykyinen luonnonsuojelulaki, mutta sitä on ajantasaistettu ja lakiin esitetään uusia säännöksiä sekä kokonaan uusia lukuja.

Lisäksi laissa luodaan säädöspohja uhanalaisten luontotyyppien suojelulle. Uhanalaisia luontotyyppejä on noin 80, noin puolet luontotyypeistämme. Suojeltuja luontotyyppejä ovat esimerkiksi hiekkarannat, kedot, jalopuumetsät, merenrantaniityt ja harjumetsien valorinteet.

Edellinen laki on 25 vuoden takaa. Nyt tiedetään, että luontotyypit ovat Suomen eläin- ja kasvilajistolle tärkeitä elinympäristöjä. Niitä suojelemalla pystytään suojelemaan suurta joukkoa lajeja. Näkemys on kokonaisvaltaisempi kuin pelkät lajit, jotka ovat yksittäisiä, pieniä esiintymiä.

Uutta on se, että lakiin kirjataan suoraan tiukasti suojellut luontotyypit. Ne ovat laissa suojeltuja ilman viranomaisen tekemään päätöstä. Tällaisia ovat serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot sekä rannikon avoimet dyynit. Aiemmin mukana olivat myös kalkkikalliot, mutta ne on tiputettu laista pois.

Malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan, ja valtion muilla suojelualueilla sen edellytyksiä tiukennetaan. Malminetsintään kohdistuvia rajoituksia on valmisteltu yhdessä kaivoslain uudistamisen kanssa. Karin mukaan malminetsinnän rajoittamisesta on ollut hallituksen sisällä erilaisia näkemyksiä.

Uutena lakiin tuodaan vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio. Alunperin kompensaatiosta oli mukana myös velvoittava osuus. Lopullisessa versiossa kompensaatio on vapaaehtoista.

Kompensaation myötä taloudellisesta toiminnasta luonnolle aiheutuva heikennys on mahdollista hyvittää. Siinä luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvien haittojen kustannukset sisällytetään hankkeen toteutuskustannuksiin. Maanomistaja voi halutessaan tuottaa luontoarvoja ja saada niille viranomaisen varmennuksen, mutta pakollista se ei ole.

Laissa on nyt myös niin sanottu varovaisuusperiaate. Se on aiemminkin ollut yleinen periaate, vaikkei laissa ole ollutkaan. Varovaisuusperiaate edellyttää puuttumista epävarmoihin ympäristöön kohdistuviin uhkiin. Kyse on kuitenkin vain merkittävistä uhista esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta kohtaan. Jos esimerkiksi rakennushankkeiden vaikutuksista ympäristöön ja monimuotoisuuteen ei ole riittävästi tietoa, pykälä voi vaikuttaa lupien saamiseen hankkeille.