Kuluneita karhuaitauksia ja vaarallisia piikkejä – Kuusamon suurpetokeskuksella on ollut lukuisia puutteita eläinten hoidossa vuosien varrella

Kuusamon Suurpetokeskuksella remontoidaan parhaillaan aitoja, ja paikalla on käynyt useita viranomaisia huhtikuisen vaaratilanteen jälkeen.

Karhujen aitauksissa on kuitenkin ollut puutteita jo aikaisempina vuosina. Läänineläinlääkärin valvontakäynneistä tekemistä tarkastuskertomuksista selviää, että karhujen aitauksissa on ollut kuluneita rakenteita, ylöspäin törröttäviä rautoja ja verkoissa on roikkunut ylimääräisiä tavaroita, kuten koukkuja.