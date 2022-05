Syysöljykasvien sato on Suomesssa huonoin miesmuistiin – kasviöljyistä odotetaan pulaa Euroopassa

Varhain alkutalvesta tulleet kovat pakkaset olivat suomalaisille syysöljykasveille kohtalokkaita. Paikoin jopa kaksi kolmasosaa sadosta on menetetty.

– Vaikein talvi miesmuistiin. Viime syksynä kylvettiin Suomessa ennätysmäärä yli 10 000 hehtaaria syysrypsiä ja -rapsia. Nyt niistä on jäljellä muutamia tuhansia hehtaareja. Etelä-Suomessa varsinkin syysrapsin sadot on täysin menetetty, sanoo maatalousyrittäjä ja yksityinen neuvoja Kari Alasaari Lapualta.

Maailmantilanne on aiheuttanut kasviöljypulaa koko Euroopassa.

– Öljykasveista on ollut alituotantoa Suomessa jo pitkään. Myös Eurooppa on ollut alituotantoalue tähän asti. Eurooppaan on aika paljon tuotu Ukrainan ja Venäjän suunnalta öljyjä ja öljypuristeita, etenkin auringonkukasta tehtyjä, Alasaari jatkaa.