Eduskunnan puhemies Vanhanen vahvistaa: Suomi hakee Naton jäseneksi – "Pitää viedä prosessi loppuun saakka"

– Jos keskustelua ei käytäisi ja hallitus jättäisi hakemuksen, joka tulee muiden maiden ratifiointikierroksen jälkeen lopullisesti eduskunnan päätettäväksi, me avaisimme kuukausien ajaksi sivustamme ulkoiselle vaikuttamiselle. Nyt eduskunta tekee päätöksen tavalla, joka ei jää epäselväksi. Se on peruuttamaton päätös, se ei muutu.

Edustajilla halu kertoa oma Nato-kantansa

– Eduskunta on kevään aikana puhunut yleisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Jos viikonloppuna hallitukselta tulee täydentävä esitys Natoon liittymisestä uskon, että edustajilla on halu kertoa kantansa – varsinkin heillä, jotka ovat muodostaneet sen viime aikoina.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mielestä hakemus Natolle on jätettävä mahdollisimman nopeasti kuten ulkopoliittinen johto torstaina julkilausui. Suomessa keskustelu on ollut asiallista, asiantuntevaa ja pohdiskelevaa.

– On pidetty huolta siitä, että Suomen kansan selkeä enemmistön tuki Nato-jäsenyydelle, että se käsitellään poliittisesti ja se kestää vuosikymmeniä, että liittoudumme sotilaallisesti. Se on iso askel.

Aaltola: Pienen osattava tarttua hetkeen

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan Suomen läntinen integraatio on ollut pitkä prosessi. Se on alkanut vuosikymmeniä ennen kylmän sodan loppua.

– Suomi on pyrkinyt pääsemään maailmanluokkaisten maiden joukkoon, ja siitä on puuttunut vielä viimeinen etappi eli läntisten demokratioiden puolustusliittoon liittyminen. Nyt tähän prosessiin saadaan piste.

– Suomi on halukas, signaloi vahvasti, yhtenäisesti, kansan tuki on vahvaa, ulkopoliittisen johdon tuki on vahvaa, kansanedustuslaitoksen tuki on vahvaa. Kukaan ei meitä Natoon pakota, mutta me haluamme saada suojaa ja Natolla on annettavaan lisäarvoa Suomen puolustamiseen.