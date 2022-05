Näyttelijä Sanna Stellan kirjoitti kirjan hyvistä synnytyskokemuksista, koska niin moni pelkää synnyttämistä

Näyttelijä Sanna Stellanilla on neljä biologista lasta ja puolisonsa puolelta vielä bonuslapsia. Perhe on asuttanut vanhaa kyläkoulua Sipoossa viime syksystä lähtien.

Vanha puutalokoti on ollut Stellanille unelmien täyttymys vaikka esimerkiksi lasten pidemmät koulumatkat ovat tuoneet uutta twistiä aamuihin.

– Se hinta, että saamme asua tuolla on, että joudun kuljettamaan lapsia nyt pidemmälle kouluun. Se lisää vähän kierroksia.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Stellan tuskailikin, ettei ole oppinut järjestelmälliseksi ihmiseksi vaikka lapsiperhe-elämää on eletty jo 13 vuotta.

– Ne aamut ovat ihan horroria, ihan kauheita. Voi että, kuinka haluaisin olla ihminen, joka on viikannut asiat valmiiksi aamuksi edellisiltana. Kyllähän ne aamut rähinäksi usein menee ja pikkusen liian myöhään lähdetään, Stellan nauraa.

"Monien mielikuvat synnytyksistä perustuvat tv-sarjoihin"

– Kauhutarina on se, joka saa aina palstatilaa. Se näyttää kivemmalta elokuvassa ja tv-sarjassa. Eihän sellaista voi laittaa, että kaikki meni hyvin. Me saamme joka puolelta informaatiota, että synnytys on kammottavaa ja siinä voi mennä kaikki pieleen ja siinä tapahtuu hirveitä asioita, Stellan lataa.