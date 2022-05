The Rasmus jännitti viisufinaalipaikan julkistamista: "Hetkellisesti mureni itseluottamus"

The Rasmus jännitti, kun jatkoon päässeitä maita alettiin julkistaa Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Bändi oli analysoinut ennakkoon, mitkä maat mahdollisesti selvittäisivät tiensä finaaliin, mutta ensimmäisten joukossa oli jo yllätyksiä.

– Hetkellisesti mureni itseluottamus, että me ollaan ajateltu ihan väärin, kertoo kitaristi Emppu Suhonen .

– Tässä tulee hienoja ystävyyssuhteita, vaikka tapaa lyhyestikin. Siellä on hienoja ihmisiä, jotka ovat tehneet hienoja biisejä ja laulavat kauniisti. Rupesin itkemään noiden puolesta, jotka eivät tulleet finaaliin, kertoo basisti Eero Heinonen .

Lauri Ylösellä humisi lavalla päässä

The Rasmus kertoo, että esiintyminen semifinaalissa tuntui rennolta. Bändi oli jännittänyt enemmän keskiviikkoillan esiintymistä, mikä menee ammattilaisraatien arvioitavaksi.

Millä fiiliksillä The Rasmus lähtee lauantain euroviisufinaaliin?

– Mä haluaisin, että me lähdettäisiin sinne rennosti nauttien. Me osataan se, mitä me tehdään, kiteyttää Suhonen.