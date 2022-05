Koronaepidemia käynnistyi sotilasparaatista? Pohjois-Korea kertoi "räjähdysmäisesti leviävästä" kuumeesta

– Kuume, jonka syytä ei ole voitu tunnistaa on levinnyt räjähdysmäisesti maanlaajuisesti huhtikuun lopulta, KCNA kertoo.

Tätä nykyä maassa on KCNA:n mukaan 187 800 ihmistä eristyksissä ja hoidettavana. Pelkästään toukokuun 12. päivänä "kuume" havaittiin noin 18 000 ihmisellä ympäri maata.

Laaja epidemia voisi olla kohtalokas maan terveydenhuoltojärjestelmälle

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille on tarjonnut niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä.