30 000 venettä vaihtaa vuosittain omistajaa – käytetystä veneestä voi saada nyt hyvän hinnan

– On varmasti ennätysmäärä uusia veneilijöitä tuolla vesillä tänäkin kesänä, kuten kahtena edellisenäkin, Pajusalo uskoo.

Silmiinpistävintä käytettyjen kaupassa on ollut koronapandemian tuoma voimakas kasvu rekisteröityjen veneiden kauppaan. Venerekisterissä olevista veneistä noin 30 000 vaihtaa omistajaa vuosittain.

Uusien veneiden saatavuudessa haasteita

Vääksyn Konepisteen toimitusjohtaja Janne Korhonen sanoo, että jos harkitsee oman veneen myyntiä, sille on nyt hyvä aika.

Vääksyn Konepisteen toimitusjohtaja uusien veneiden hallissa. Ennakkokauppa on käynyt hyvin pitkin talvea.

Myös uusien veneiden ennakkomyynti on ollut vilkasta ja kauppaa on käyty pitkin talvea. Uusien veneiden saatavuudessa on kuitenkin haasteita ja suosituimmat mallit voivat olla tältä kesältä jo myyty.