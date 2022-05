Jasper Pääkkönen laajentaa taas kiinteistöbisneksiään – osti Helsingin kaupungilta Tervasaaren historiallisen aittaravintolan

– Helsinki on merellinen kaupunki, mutta jos ajatellaan, miten sitä on Helsingissä hyödynnetty, se on aika heikkoa. Merenrannoilla on paljon isoja autoteitä, teollisuusrakennuksia ja jopa hiilivoimala. Kutsuvaa, kiinnostavaa palvelua on loppujen lopuksi rannoilla aika vähän.