Ihmisoikeustutkijoilta tukea Ukrainan väitteille: Venäjä pakkosiirtää miehitysalueiden siviilejä ja alistaa mielipideseulontoihin

Jos haluat pois piiritetystä ja raunioiksi pommitetusta kaupungista, sinun on lähdettävä miehittäjien matkaan. Jos toiminnastasi ja mielipiteistäsi ei pidetä, voit joutua vankilaan. Jos läpäiset mielipideseulan, saatat lopulta löytää itsesi syvältä Venäjältä ilman rahaa, passia tai puhelinta, halpana työvoimana.

Näin Venäjä kohtelee Ukrainan mukaan valtaamiensa alueiden, kuten Mariupolin kaupungin, asukkaita. Ukraina väittää, että Venäjä on vienyt tuhansittain siviilejä niin sanotuille suodatusleireille, joissa selvitetään, ovatko he ukrainalaismielisiä ja venäläisvastaisia. Olot leireillä ovat kurjat, ja kuulusteluissa ihmisiä kidutetaan, Ukraina väittää.

Venäjä kiistää väitteet, kun taas Yhdysvallat pitää lukuisiin silminnäkijälausuntoihin perustuvia raportteja uskottavina. YK:n ihmisoikeusedustajan toimisto OHCHR ja ihmisoikeusjärjestö Human Right Watch kertovat saaneensa uskottavia tietoja, jotka tukevat ainakin osaa Ukrainan väitteistä.

Yli miljoona viety Venäjälle vapaaehtoisesti tai pakon edessä

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kertoneet, että yli miljoona ukrainalaista on viety sodan aikana Venäjälle. Eri mieltä maat ovat kuitenkin siitä, miten vapaaehtoista lähtö on ollut.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on väittänyt, että (siirryt toiseen palveluun) peräti 2,8 miljoonaa ukrainalaista on pyytänyt päästä Venäjälle.

Ukrainan ihmisoikeuskomissaari Liudmyla Denisova sen sijaan sanoo, että monet on viety vastoin tahtoa.

Harkovan ihmisoikeusryhmä -järjestön (siirryt toiseen palveluun) lainaaman Denisovan mukaan ihmisiä on koottu yhteen ja viety pois busseilla alueilta, jotka Venäjä on vallannut hyökkäyssotansa aikana. Jotkut ovat ehkä lähteneet vapaaehtoisesti, mutta Denisova uskoo, että he ovat nähneet sen ainoana selviytymiskeinona.