Nimeään myöten vakaiksi luvatut kryptovaluutat romahtivat, mikä horjuttaa koko markkinaa – bitcoinin arvosta sulanut puolet huippulukemista

Samalla on käynyt selväksi, että yksi kryptovaluuttaintoilijoiden keskeisimmistä lupauksista on osoittautunut tyhjäksi.

Lähes koko kryptovaluuttamarkkina on painunut syvästi miinukselle runsaan viikon kuluessa. Esimerkiksi Bitcoinin jälkeen toiseksi suurin kryptovaluutta Ethereum on pudonnut noin 20 prosenttia ja moni muu kryptovaluutta vielä enemmän.

"Vakaavaluutat" menettivät vakautensa, mikä horjuttaa koko kryptovaluuttamarkkinaa

Nyt yksi tärkeimmistä vakaavaluutoista, Terra, on jyrkässä pudotuksessa. Tavallisesti sen hintana on aina yksi dollari, mutta tänään perjantaina se on laskenut alle 0,2 dollariin. Terra-kryptovaluutan vakauttamiseen käytetty sisarvaluutta Luna taas on pudonnut viikossa useista kymmenistä euroista käytännössä täysin arvottomaksi.