Johnny Deppin ja Amber Heardin taistelu oikeudessa on ollut poikkeuksellisen rumaa, ja nyt se lähenee loppuaan – tästä oikeusjutussa on kyse

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Näyttelijät Johnny Depp ja Amber Heard ovat istuneet viimeiset viikot oikeudessa Fairfax Countyssa Virginian osavaltiossa. Oikeussalissa on käyty kivuliaan yksityiskohtaisesti ja median tarkan seurannan alla läpi parisuhdetta, joka kesti vuodesta 2012 vuoteen 2016.

Heard vaatii ex-mieheltään oikeudessa sataa miljoonaa dollaria, Depp puolta tuosta summasta. Vaatimukset perustuvat syytöksiin kunnianloukkauksesta ja herjauksesta, mutta oikeudessa on esitetty väitteitä pahoinpitelyistä, seksuaalisesta väkivallasta, ahdistelusta, päihderiippuvuuden ruokkimista raivokohtauksista ja sänkyyn ulostamisesta.

Oikeudenkäynti on vielä kesken. Sen on arvioitu kestävän noin kuusi viikkoa, joten oikeuden päätös voidaan saada vielä toukokuun aikana.

Syytöksiä on paljon, ja suurin osa väitetyistä asioista tapahtui vuosia sitten. Isoa osaa niistä ei voida aukottomasti todistaa. On siis perusteltua sanoa, ettei lopullista, yksityiskohtaista totuutta asioiden kulusta tulla ehkä koskaan saamaan.

Tässä jutussa käydään läpi, miten Heardin ja Deppin suhteesta tuli yksi viime vuosien suurimmista viihdemaailman uutisista, millaiset vaiheet ovat edeltäneet nyt käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä ja millaista sotaa julkkisten fanit käyvät somessa.

Johnny Depp ja Amber Heard tutustuivat toisiinsa Rommipäiväkirjan (2011) kuvauksissa. Kuva: Moviestore / Shutterstock / AOP

Lyhyt liitto ja oikeuteen

Amber Heard ja Johnny Depp tutustuivat toisiinsa Rommipäiväkirjan (2011) kuvauksissa. Depp näytteli juopon kirjailijan pääosaa, Heard tämän heilaa. He alkoivat seurustella vuonna 2012 ja menivät naimisiin kolme vuotta myöhemmin helmikuussa 2015.

Heard oli noussut kuuluisuuteen kauhuelokuva All the Boys Love Mandy Lanen (2006) nimiosasta ja teki urallaan vahvaa nousua. Depp taas oli 1990- ja 2000-luvuilla vakiinnuttanut asemansa yhtenä Hollywoodin isoimmista tähdistä. Vuonna 2003 käynnistynyt Pirates of the Caribbean -elokuvasarja teki hänestä myös yhden maailman parhaiten palkatuista näyttelijöistä.

Avioliitto oli lyhyt ja myrskyisä. Toukokuussa 2016 Depp löi Heardin mukaan tätä kasvoihin pariskunnan kattohuoneistossa Los Angelesissa. Heard jätti avioerohakemuksen ja haki samalla lähestymiskiellon Deppille. Heardin mukaan aviomies oli käyttänyt koko suhteen ajan verbaalista ja fyysistä väkivaltaa häntä kohtaan, yleensä huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Ero saatiin soviteltua myöhemmin samana vuonna, ja Depp maksoi Heardille seitsemän miljoonaa dollaria. Yhteisessä tiedotteessa pariskunta myönsi avioliiton olleen myrskyisä, mutta korosti, että ketään ei vahingoitettu tahallaan fyysisesti tai henkisesti.

Heard lupasi lahjoittaa puolet saamistaan rahoista kansalaisoikeuksia ja -vapauksia puolustavalle ACLU-järjestölle sekä New Yorkin lastensairaalalle.

Amber Heard ja Johnny Depp erosivat vuonna 2016. Kuva: STELLA Pictures / ddp / abaca press / AOP

Vuonna 2018 Amber Heard kirjoitti The Washington Postiin tekstin, jossa hän kuvaili kokemuksiaan lähisuhdeväkivallan uhrina (siirryt toiseen palveluun). Depp haastoi Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta, vaikka hänen nimeään ei käytetty suoraan tekstissä. Depp väitti, että itse asiassa Heard oli ollut parisuhteessa se, joka käytti väkivaltaa.

Depp haastoi oikeuteen myös brittilehti The Sunin kustantajan News Group Newspapersin (NGN). Oikeudessa puitiin kesällä 2020, oliko lehdeltä perusteltua kutsua filmitähteä vaimonhakkaajaksi, ja Heardia kuultiin oikeudessa todistajana.

Oli, korkeimman oikeuden tuomari päätti.

Molemmissa oikeustapauksissa Depp väitti, että Heard yritti vedättää itselleen rahaa.

Heardin varallisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta huhujen mukaan hän tienasi roolistaan merten kuningatar Merana Aquamanissa (2018) viisi miljoonaa dollaria ja jatko-osasta kymmenen. Hiljattain kävi ilmi, ettei Heardilla ole ollut varaa (siirryt toiseen palveluun) maksaa sovittelusta saamiaan rahoja ACLU:lle.

Deppin on sanottu tienanneen näyttelijänä hurjat 650 miljoonaa dollaria, tosin hän on sittemmin sanonut myös menettäneensä kaiken (siirryt toiseen palveluun). Hänen vuosiansioikseen kerrottiin muutama vuosi sitten 60 miljoonaa dollaria, mutta tuo luku on sittemmin varmasti kutistunut.

Vuonna 2020 Heard haastoi puolestaan Deppin oikeuteen. Hän väitti, että Depp oli koordinoinut ahdistelukampanjan Twitterissä ja orkestroinut verkkoadresseja, joilla pyrittiin saamaan Heardille potkut L'Oréalin mainoskasvona sekä Aquaman-elokuvien tähtenä.

Kaikki edellä mainittu kulminoituu nyt käynnissä olevaan oikeudenkäyntiin.

Johnny Deppistä tuli Pirates of the Caribbeanin Jack Sparrow'n roolin myötä yksi Hollywoodin parhaiten palkatuista näyttelijöistä. Kuva: Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / AOP

Rajuja syytöksiä molemmilta puolilta

Oikeudenkäynti Depp v. Heard käynnistyi 11. huhtikuuta. Näyttelijät ovat kiistäneet toistensa syytökset. Kuluneiden viikkojen aikana oikeussalissa on nähty Deppin ja Heardin lisäksi pitkä rivi juristeja ja todistajia, osa etäyhteyden välityksellä tai etukäteen nauhoitetuissa lausunnoissa.

Johnny Deppin tiimi sai aloittaa omilla argumenteillaan, ja ensimmäisiä päiviä leimasivat lukuisat Heardiin kohdistuneet syytökset. Depp esitteli juristiensa kanssa paljon todistusaineistoa Heardin väkivaltaisuudesta ja epäluotettavuudesta.

Deppin puolen todistajat, kuten pariskunnan entinen terapeutti ja Heardin entinen assistentti, väittivät Heardin haastaneen riitaa, olleen väkivaltainen ja ajaneen miestään juomaan. Heardin väitettiin teeskennelleen pahoinpitelyn uhria ja yrittäneen maskeerata kynsilakalla itselleen murtunutta nenää.

Heardin väitettiin jättäneen riidan päätteeksi ihmisen ulostetta Deppin puolelle sänkyyn. Kuvausmatkalla Australiassa pariskunta päätyi vuokra-asunnossaan riitaan, jonka seurauksena Heardin väitettiin heittäneen Deppiä pullolla niin, että tämän sormenpää irtosi.

Heard istui Deppin jälkeen todistajanaitioon ja puhui kokemastaan väkivallasta, josta osa on hänen mukaansa ollut seksuaalista.

Heardin puolen näkemys on, että Depp on päihderiippuvainen, väkivaltainen ja mustasukkainen mies. Oikeudessa on kuultu kertomuksia väkivallasta ja nöyryytyksestä, sekä nähty kuvia ruhjeista, hiustupoista ja rikotusta veren tahrimasta omaisuudesta.

Heardin versiossa Australian-matkasta Depp käytti runsaasti huumeita ja pahoinpiteli sekä raiskasi Heardin. Tämän jälkeen Heard sanoo nukahtaneensa ja heränneensä asuntoon, jonka seinät oli tuhrittu verellä ja maalilla.

Julkinen spektaakkeli

Oikeudenkäynnistä on tullut mediaspektaakkeli. Suoraa striimiä oikeussalista on voinut seurata ympäri maailman, ja Yhdysvalloissa oikeudenkäyntiä näytetään myös televisiossa.

Oikeudessa molemmat osapuolet ovat esittäneet hurjia väitteitä ja groteskeja yksityiskohtia, eikä niiden kaikkien todenperäisyydestä voi mennä takuuseen ainakaan tässä kohtaa prosessia.

Tavallisesti on oikeuden tehtävä puntaroida näiden väitteiden todenperäisyyttä, mutta koska yleisö ja media ovat seuranneet oikeudenkäynnin jokaista yksityiskohtaa, yksittäiset väitteetkin leviävät välittömästi ympäri maailman yleisön tietoisuuteen. Näin jo pelkillä väitteillä on merkittävää vaikutusta Deppin ja Heardin imagoihin, vaikka oikeuden tuomiota vielä odotetaan.

Mediatutkija Outi Hakola sanoi Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että "tämä ei ole näytelmä, joka näytellään oikeusasteelle, vaan näytelmä, joka näytellään oikeusasteen kautta laajalle yleisölle".

Yleisö on seurannut ja osallistunut keskusteluun. Sosiaalisessa mediassa ja lehtijuttujen kommenttikentissä on puitu osapuolten uskottavuutta ja väitelty siitä, kumpi on toiminut oikein ja kumpi väärin. Perinteisen median rinnalla oikeudenkäynti on elänyt loputtomissa meemeissä, twiiteissä ja tiktokkauksissa.

Keskustelu on saanut paikoin salaliittoteorioiden piirteitä, ja ne ovat puolestaan levinneet journalistiseen mediaan saakka. Ilta-Sanomat kysyi huhtikuun lopussa, matkiiko Heard Deppiä pukeutumisellaan ja tyylillään (siirryt toiseen palveluun).

Amber Heardin esiintyminen oikeussalissa ei ole vakuuttanut osaa oikeudenkäynnin seuraajista. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Meemiytymisen lisäksi oikeudenkäynti on myös kaupallistunut. Deppin intohimoiset seuraajat, stanit, myyvät verkossa fanituotteita (siirryt toiseen palveluun) sloganeilla kuten "Justice for Johnny" (oikeutta Johnnylle) ja "that's hearsay" (kuulopuhetta).

Depp v. Heardia seurataan kuin nyrkkeilyottelua, ja kirjoitushetkellä näyttää siltä, että Depp on tyrmäyksen partaalla. Moni mediakin on kiinnittänyt huomiota siihen, miten Depp saa osakseen tukea ja Heardia syytetään valehtelusta.

Tätä selittänee myös se, että näyttelijällä on yhä todella paljon faneja ympäri maailman. Amber Heard ei ole lainkaan niin tuttu ja rakastettu hahmo.

NBC Newsin kulttuuritoimittaja Patricia Grisafi kirjoittaa, että tapauksen kautta oltaisiin voitu käsitellä sitä, miten lähisuhdeväkivalta vaikuttaa sekä miehiin että naisiin. Sen sijaan oikeudenkäynti on muuttunut "misogynian ja harhaluulojen sirkukseksi" (siirryt toiseen palveluun).

Yksi huolenaihe on, miten saaga vaikuttaa yleiseen suhtautumiseen seksuaalirikoksia kohtaan. Uhrin on aina ollut vaikea puhua kokemastaan. Onko se Heardin kokeman riepottelun myötä entistä vaikeampaa?

Onko Deppin tai Heardin ura pian ohi?

Mitä kaiken tämän jälkeen?

Oikeus antaa kokonaisuudesta oman päätöksensä, mutta selvää on, että molempien osapuolten maineet ovat kärsineet pysyvää vahinkoa. Viikkojen ajan maailma on kuullut ja nähnyt asioita, joita ei ole koskaan ajateltu julkisiksi.

Johnny Depp on ollut vuosia sitä mieltä, että hänen uransa on tuhottu. Jollain mittarilla näin onkin. Muutama vuosi sitten Depp tiputettiin Pirates of the Caribbean -elokuvasarjasta, ja tuoreessa Ihmeotukset-elokuvassa hänet on korvattu Mads Mikkelsenillä.

Vuoden 2018 jälkeen Depp on nähty J. M. Coetzeen romaaniin perustuvassa draamassa Waiting for the Barbarians (2019) ja sotavalokuvaaja W. Eugene Smithistä kertovassa Minamatassa (2020). Kumpaakaan elokuvaa ei ole levitetty laajasti. Lisäksi Depp on toiminut ääninäyttelijänä lunneista kertovassa serbialaisessa animaatiosarjassa (siirryt toiseen palveluun).

Jos julkinen mielipide on kääntymässä Deppin puolelle, vaikuttaa mahdolliselta, että hän voi vielä tehdä paluun.

Amber Heardilla (vas.) on näkyvä rooli Aquaman-elokuvassa. Miljoonat ovat vaatineet hänelle potkuja elokuvan jatko-osasta. Kuva: Warner Bros / Everett Collection / All Over Press

On selvää, että kaiken Heardin persoonasta ja käytöksestä kuullun myötä kollegat miettivät jatkossa tarkemmin myös työskentelyä hänen kanssaan. Heardia on pilkattu, ja hänelle on naurettu sosiaalisessa mediassa koko oikeudenkäynnin ajan. Studiot miettivät varmasti, haluavatko he tarkkaan varjelemilleen tuotteille mahdollisia mainehaittoja.

Mikäli oikeus toteaisi Heardin väkivaltaiseksi ihmiseksi, tai valehtelijaksi, saisiko hän yhä jatkaa DC-universumiin kuuluvissa supersankarielokuvissa? Niistä seuraava, Aquaman and the Lost Kingdom, on jo kuvattu ja saa ensi-iltansa vuonna 2023.

Miljoonat fanit ovat vaatineet (siirryt toiseen palveluun), että Heard poistettaisiin vielä kyseisestä elokuvasta. Ratkaisu olisi hurja, mutta ei täysin poikkeuksellinen. Vuonna 2017 Ridley Scott kuvasi All the Money in the Worldin uudestaan, kun kohun keskelle joutunut päätähti Kevin Spacey haluttiin heivata.