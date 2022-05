Mandariinisorsat saivat aikaan pienimuotoisen kansanvaelluksen Rovaniemen Kuolajokisuulle

Lapissa harvemmin vieraileva mandariinisorsa nähtiin Rovaniemen Kuolajokisuulla ensi kerran viikko sitten lauantaina eli 7.5. Tuorein havainto linnuista on perjantaiaamulta 13.5. Havaintoja on kirjannut valtakunnalliseen Tiira-lintutietokantaan jo 21 lintuharrastajaa.

– Mitä Tiiraan on kirjattu havaintoja, siihen verrattuna paikalla on käynyt moninkertainen määrä ihmisiä. Huoletta voi sanoa, että vähintään sata harrastajaa siellä on käynyt, arvioi Lapin lintutieteellisen yhdistyksen sihteeri Esko Nevala.