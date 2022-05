Päätös Cannonballin lakkauttamisesta annetaan kesäkuussa – käräjäoikeus ei määrännyt järjestöä väliaikaiseen toimintakieltoon

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on päättynyt käsittely moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamiskanteesta, kertoo STT. Ratkaisunsa asiassa käräjäoikeus antaa 8. kesäkuuta.

Syyttäjien mukaan Cannonballin toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. He vaativat yhdistyslakiin vedoten lakkautettavaksi myös sen alayhdistys Squad 32:ta. Cannonball on aiemmin useissa lainvoimaisissa rikostuomioissa todettu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.